كشوف اسماء الفائزين بقرعة الحج 2019 - بوابة الحج المصري

أكد أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة في مصر، أن قرعة الحج السياحى ستجرى اليوم الأربعاء 27 مارس 2019، وهو موعدها المقرر ضمن ضوابط الحج السياحى للعام 1440 التى أقرتها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط.

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وأوضح شيحة، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن القرعة للحج السياحى ستتم كما هو معتاد كل عام لاختيار نحو 36 ألف مواطن من بين المتقدمين لأداء الحج هذا العام.

وأوضح أن الاعلان سيكون من خلال اجتماع معلن بحضور الصحافة ووسائل الإعلام، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة مجدى شلبى، بالإضافة إلى بقية أعضاء اللجنة العليا وممثل غرفة شركات السياحة.

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وتصل حصة وزارة السياحة المصرية من تأشيرات الحج 36 ألف تأشيرة تم تقسيمهم إلى 12 ألف تأشيرة على برامج المستوى الاقتصادى طيران، و12 ألف تأشيرة على برامج الحج البري، و2900 تأشيرة مخصصة لبرامج المستوى الأربع نجوم و8800 تأشيرة مخصصة لبرامج الخمس نجوم. كما تبلغ عدد الشركات التى لها حق تنظيم برامج الحج هذا العام 2196 شركة.