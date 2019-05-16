بث مباشر: تردد قناة الاماكن - الأماكن دراما نايل سات 2019 لمشاهدة المسلسلات الدرامية والأعمال...

تبث قناة الأماكن دراما المسلسلات الدرامية والأعمال الخليجية، بالاضافة إلى عرض المسلسلات البدوية المميزة، والتي يهوي الكثيرون مشاهدتها ومتابعة أحداثها في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتقوم القناة ببث العديد من البرامج الترفيهية، فضلا عن عرضها أحدث أخبار نجوم السينما والمسلسلات الدرامية في مختلف أنحاء العالم العربي.

ويمكن للمشاهد العربي ان يتمتع بمشاهدة القناة ومتابعة محتواها المميز على النايل سات المصري بشكل مجاني دون تكاليف اشتراكات ومبالغ باهظة تدفع شهريا.

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ويمكن متابعة القناة على الترددات نايل سات 10758 رأسي والتردد 11976 عمودي، بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6.

كما يمكن الحصول عليها أيضا على تردد آخر في حالة عدم استجابة الترددات الأخري على 11977 رأسي بمعامل تصحيح خطأ 5/6.

ويمكن استقبال القناة من خلال ضبط جهاز الاستقبال وإدخال الترددات، ومن ثم ضبط معدل الترميز لكل تردد ومعامل تصحيح الخطأ، بشكل تفصيلي.