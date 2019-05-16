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مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 141 الموسم الخامس يُبث على هذه القنوات (تردد)

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كشفت وسائل إعلام تركية عن قرب الحلقة الاخيرة من الموسم الخامس والأخير من مسلسل "قيامة "، وبالتحديد مع نهاية عرض الحلقة رقم 150، بتاريخ 29 أبريل المقبل، وذلك قبل بدء شهر رمضان المبارك بأيام.

ويعرض مسلسل ارطغرل على عدد من المحطات العالمية، أبرزها القناة الأم وهي فضائية "تي ار تي"، وغيرها من القنوات مثل اليرموك، دعوة، فور شباب، مكملين، وقناة عمان الأردنية.

وأوضحت الأنباء الواردة أن المسلسل القادم يحمل اسم "قيامة عثمان"، ويتحدث عن حياة مؤسس الدولة العثمانية، حيث سيلعب دور البطولة فيه، النجم التركي بوراك أوزجفيت، عوضا عن سلفه أنجين ألتان، المعروف على نطاق واسع باسم "أرطغرل".

في سياق متصل، صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال زيارته لجامعة علاء الدين كيكوبات في ألانيا، بأن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد عبر له عن إعجابه بمسلسل "قيامة أرطغرل"، عندما التقى به شخصيا، حيث قال مادورو: "هذا المسلسل يعلم الإسلام الحقيقي، وربما يوما ما سأصبح مسلما بفضله".

 

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