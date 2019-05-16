شاهد الان مسلسل ابو العروسة حلقه 120 شاهد الان على dmc الحلقة الأخيرة - ابو العروسه ١٢٠

يترقب الجمهور العربي مشاهدة الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني من مسلسل أبو العروسة، مساء اليوم الأربعاء، الذي يقوم ببطولته الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، والذي يعرض على شاشة قناة dmc.

وحل بطل العمل الفنان سيد رجب ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في حلقة الثلاثاء، من برنامجها "صاحبة السعادة"، وتحدث عن كواليس العمل وأبرز المشاهد، مؤكدًا على فخره بالمشاركة في المسلسل، حيث أعرب عن سعادته بردود أفعال الجمهور الإيجابية تجاهه.

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وأوضح الفنان رجب أن إصرار منتج العمل إبراهيم حمودة على تجسيده لشخصية "عبد الحميد"، وتوسيط بعض الأشخاص بينهما من أجل إقناعه بالدور، هو ما جعله يوافق في النهاية.

وأكد أنه أعجب فيما بعد بالسيناريو وأشاد به، كما وجه الشكر لـ"حمودة" بسبب إصراره على ترشيحه في الدور، واعطائه الأولوية عن غيره من الفنانيين المصريين.

مسلسل أبو العروسة من بطولة سوسن بدر وولاء الشريف ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وصفاء الطوخي وغيرهم.