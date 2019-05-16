قبل النشر حلقة اليوم من غصون 29 "مسلسل غصون الوحل" الحلقة الجديدة - شاهد نت

غصون في الوحل هو مسلسل كويتي من بطولة الفنانة هدى حسين وكوكبة أخرى من نجوم الشاشة الخليجية، تم عرض حلقاته الأولى في 17 فبراير الماضي.

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 29 هنـــا

شخصية غصون التي تؤديها الفنانة هدى حسين، تعتبر شخصية حاقدة لامرأة أربعينية تتخبط بالحقد وتعاني من عقد نفسيّة كثيرة، فتحولت إلى إنسانة فظّة في التعامل مع الآخرين، وهو ما ينعكس سلباً على حياتها.

Advertisements

وتتعرض غصون للعديد من المواقف الحياتية التي تؤثر عليها وعلى علاقاتها في كل الأشخاص المحيطة بها، وهي رئيسة قسم الموظفات في إحدى الوزارات، وتخرج كل عقد النقص لديها على الموظفات التي تتعامل معها، فهي تربت ونشأت بدون وجود رجل في حياتها.

يشار إلى أن الفنانة هدى حسين، ولدت في الكويت لأبوين عراقيين، كانت أسرتها تعيش متنقلة ما بين العراق والكويت، وعمل والدها يعمل في وزارة التعليم في العراق وتوفي وهي في سن العاشرة.

تنتمي الفنانة حسين لأسرة فنية، حيث إن شقيقتها سعاد ممثلة ومذيعة أخبار في إذاعة الكويت، عدا عن الادوار التي شغلتها حسين خلال الفترة الأخيرة.