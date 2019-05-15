تراند اليوم : بالصور.. ما لا تعرفة عن المذيعة رنا هويدي البطلة الخامسة لأفلام خالد يوسف الجنسية

ألقت قوات الأمن المصرية على المذيعة رنا هويدي البطلة ال5 للأفلام الجنسية مع البرلماني والمخرج خالد يوسف، بمطار القاهرة الدولي قبل مغادرتها مصر وبعد حصولها على تأشيرة إحدى الدول الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى ان رنا هويدي تبلغ 26 عام وهي مذيعة مصرية ولدت في القاهرة عام 1993، ودرست في كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة، وتخرجت بتقدير امتياز، كما درست الإخراج والتمثيل وفنون السينما، وحصلت على شهادة آداب الإعلام من إحدى الجامعات البريطانية.

وبدأت عملها كإعلامية في قناة البغدادية عام 2014 كقارئة نشرة أخبار ومذيعة رياضة، ومن ثم انتقلت إلى قناة الغد العربي في عام 2015 لتقدم نشرات الأخبار وبرنامج "يوم جديد"، ثم انتقلت للعمل في قناة MBC مصر، عام 2017 في برنامج "حديث المساء" وهي تعمل حاليًّا مقدمة لبرنامج النشرة الفنية على قناة الغد.

عشقت رنا هويدي العمل الفني إلى جانب عملها بالإعلام، وتتلمذت على يد مجموعة من أهم صناع السينما في هذا المجال، من ضمنهم صلاح سيف، كمال عبد العزيز، هاني لاشين ورمسيس مرزوق، وحصلت على دبلوم في صناعة السينما، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال وأخرجت فيلم "لقمة عيش".

وقبل 4 سنوات، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع بين "رنا" والإعلامي باسم يوسف، حيث توّقع البعض، بأن تجمعهما قصة حب، وستتوج بالزواج، لكنها نفت ذلك حينها، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وقالت إنه من أقرب الأصدقاء لها، وتلك الصورة كانت في حفلة خاصة بأحد المهرجانات، والتقطت صورًا كثيرة مع نجوم الحفل، لكن تلك الصورة حققت انتشارًا واسعًا بسبب الشعبية التي يتمتع بها باسم، واصفة تلك الشائعة بـ"النكتة".