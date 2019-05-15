تراند اليوم : بعد الفيديو الجنسى مع منى فاروق وشيما الحاج.. علاقة خالد يوسف وزوجته «على كف عفريت»

كشف مصدر من شاليمار الشربتلي، الفنانة التشكيلية وزوجة البرلماني والمخرج خالد يوسف، عن حدوث خلافات مؤخرًا بينهما؛ لاسيما بعد انتشار فيديوهات تشير لوجود علاقة محرمة جمعت بينه وبين شيما الحاج ومني فاروق.

وأضاف المصدر، أن هذه الخلافات هي استكمال لخلافات سابقة بدأت بتداول صور خالد يوسف مع الإعلامية ياسمين الخطيب وإعلان الأخيرة أنها كانت زوجة له، واستطاع خالد يوسف إقناع زوجته "شاليمار" بعدم مصداقية هذا الخبر، وأنه لم يتزوج "ياسمين" ودلل على ذلك بعدم وجود عقد زواج نشر، وأكد لها حينها بأن هناك عدة جهات تريد النيل منه بعد رفضه تعديل الدستور.

وتابع المصدر: حينها استطاع خالد يوسف الخروج من هذه الأزمة مع زوجته "شاليمار"، بعد أن أقنعها بحديثه، وأن الصور التي تم تداولها على مواقع السوشيال ميديا صور مركبة، وعن تأكيد " ياسمين" أنها كانت زوجة له، قال "خالد" إن هذا تم بالتعاون مع الجهات التي تريد النيل في مقابل إعادتها لإحدى القنوات الفضائية للعمل.

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وأضاف المصدر، أن المشاكل سرعان ما تجددت مرة أخرى بين شاليمار وخالد بعد الفيديو الجنسي الذي تم تداوله وجمعه بشيما الحاج ومني فاروق واعترافهما في النيابة بأن خالد يوسف هو الذي كان معهما.

وحاول خالد يوسف إقناع شاليمار بأنهما كاذبان مثل حكاية ياسمين الخطيب، ولكنها لم تقتنع هذه المرة لأنها غير مقتنعة بأنه يمكن لفتايات التضحية بسمعتهما في بداية مستقبلهما الفني من أجل تنفيذ تعليمات وتوجيهات للنيل منه.

ولهذا السبب سافر خالد يوسف يوم ١ فبراير لفرنسا؛ من أجل إقناعها بذلك ولكن "شاليمار" لم تقتنع وأخبرته أنها ستقف بجواره لحين المرور من الأزمات؛ ليس حباً فيه لشخصه، من أجل ابنتهما.