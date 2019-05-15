هيفاء وهبي تعلن هوية نجمها المفضل في رمضان 2019 - شاهد

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، يوم الأربعاء، عن نجمها المفضل في الدراما العربية خلال شهر رمضان 2019.

وأثنت هيفاء وهبي في تغريده عبر (تويتر)، بالممثل محمد ممدوح الذي يلعب دور البطولة في مسلسل "قابيل" الذي يُعرض خلال شهر رمضان الجاري، موجهة رسالة لأسرة المسلسل.

وعلى الرغم من تعرضه الانتقادات خلال الساعات الماضية بسبب مخارج حروفه، إلا أن هيفاء وهبي اعتبرت أن ممدوح صاحب موهبة، حيث أعربت عن انبهارها بما يُقدمه في المسلسل.





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وقالت هيفاء وهبي : "الممثل الصح هو من يدرس الدور وأبعاد الشخصية لآخر نفس، أنا منبهرة بتمثيل محمد ممدوح (تايسون)، غير معقول كمية التفاصيل بملامحه التي تتغير كل ثانية! والمسلسل مهم ويجذب المشاهدين، لكن عندي طلب، أنا وكثير من المتابعين، إن اتضح أن (طارق) هو (قابيل) كلنا سنحزن، فأرجوكم انتبهوا".

يشار إلى أن مسلسل قابيل 2019، هو من إخراج كريم الشناوي، وتأليف محمد عز الدين وأشرف نصر وكريم يوسف ومصطفى صقر، فيما يقود بطولته محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل وعلي الطيب وتامر نبيل وبسنت شوقي ومحمد فراج.