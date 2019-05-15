شاهد الآن: قناة تي ار تي trt1 التركية بث مباشر ارطغرل 148 Diriliş Ertuğru

شهدت الحلقة السابقة من المسلسل التركي قيامة ارطغرل الموسم الخامس، تطور و حماس كبير بالأحداث لاسيما عند اطمئنان آلاف المتابعين للمسلسل على صحة تورغوت وعدم وفاته.

وكذلك الكشف عن بقاء تورغوت على قيد الحياة، بالاضافة إلى مقتل ألباستي والتخلص من دوره الشرير داخل المسلسل، وعدائه الكبير لأرطغرل.

وتشهد الحلقة 148 من مسلسل قيامة أرطغرل تطورات جديدة أيضاً ، حيث تحدد الكثير من الاحداث الجديدة أبرزها مصير الجاسوس المغولي (اريبكاوغا) وخططه الجديدة للقضاء على ارطغرل وقبيلته بمساعدة المغول وقيادات جديدة .

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كما تشهد الحلقة الكشف عن مصير سيرما وردة فعلها تجاه ايلبيلغي بعد مقتل شقيقها بيبولات الملقب بـ "الباستي" ومحاولتها للانتقام له بمساعدة عدد من الشخصيات داخل القبيلة .

ويظهر تحالف جديد بين أريكوبغا وسيرما لتدبير مكيدة جديدة لأرطغرل إنتقاماً لما فعله بألباتسي، فهل سينجحوا في تدبير هذه المكيدة له ؟ أم سينجو منها كما حدث في الكثير من المكائد التي دبرت لها سابقاً.

تعرض الحلقة 148 من ممسلسل ارطغرل الموسم الخامس تعرض مساء اليوم الاربعاء الساعة 9:00بتوقيت تركيا، والساعة 9:00 بتوقيت اليمن، والساعة 7:00بتوقيت مصر، والساعة7:00بتوقيت الجزائر.