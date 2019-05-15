رقم برنامج المندوس على قناة سما دبي

يمكننا القول بأن الخيام الرمضانية خلال الشهر الفضيل هي من أفضل الأماكن التي نسعد بها مع أحباءنا من الأهل والأصدقاء حيث تتوفر فيها أطايب المأكولات والعزف الحي في أجواء تقليدية وتراثية يكتمل بها التلاقي.

للمشاركة في برنامج المندوس: +971 4 336 9999

وتزخر مدينة دبي بالخيام الرمضانية الراقية التي توفر أجمل الأجواء وأفضل الإطلالات لجعل تجربتنا من أروع ما يكون، حيث تتظركم أطعمة شهية ومشروبات رمضانية أعدها أفضل الطهاة في خيمة دانة الرمضانية الأنيقة في سيتي ووك.

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إلى جانب العروض الترفيهية الغنائية المباشرة، ومعرض لوحات فنية، والعديد من المسابقات التي توفر لكم المتعة والتسلية. كما سيتم منها بث برنامج المسابقات "المندوس" مباشرة يومياً من الساعة 11 مساء حتى 1 صباحاً.

وتحتفل دبي أوبرا الواقعة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد بقائمة متنوعة من بوفيهات الإفطار المقدمة للزوار، وسيتم تزيين قاعة العرض بزينات رمضان لإضفاء أجواء مميزة خاصة بالشهر الفضيل.