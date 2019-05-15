الحلقة 10 العاشرة من خمسة ونص كاملة بجودة عالية - خطوبة نادين نجيم

تستمر نادين نجيم في مواجهة أزماتها في الحلقة 10 العاشرة من مسلسل خمسة ونص برفقة قصي خولي، والذي ما زالت أحداثه تتطور بشكل تدريجي أسوة بمسلسلات رمضان 2019 ، إلا أن خطوبة نادين نجيم لطفت من حالة التوتر التي تشهدها الأجواء بعد أزمة تورطها في المشفى.

شهدت الحلقة 10 العاشرة من خمسة ونص اتصال صباحي رومانسي بين نادين نجيم وقصي خولي يحاول الاطمئنان على صحتها، وتصارحه بقصة والدتها، إلا أنها تقاطعه بالسؤال عن أحواله، ودعاها إلى مؤتمر سيشارك فيه، وفاجأته بحضورها، كما دعاها للحضور إلى المنصة بجواره، وتم عرض الزواج عليها.

كما ونشبت بين نادين نجيم "بيان" ووالدتها مشادات كلامية عنيفة، في الحلقة 10 العاشرة من مسلسل "خمسة ونص"، جعلت الوالدة تطلب من نادين أن تسامحها كون الأحداث أجبرتها على التخلي فترة من الزمن عن بيتها وابنتها، ولمحت لبيان بأن "غمار الغانم" قصي خولي يطمح بأن تكون زوجته المستقبلة، كما ونصحتها بالتقرب إليه بطريقة ذكية حتى تحصل على حياة مثالية برفقة عائلتها.

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وفي المقابل يعيش معتصم النهار "جاد" المرافق الشخصي لقصي خولي وصديقه المقرب في خمسة ونص صراعاً داخلياً، سيما وأن والدته عادت من سوريا برفقة ابنة خالته هاربتين من ويلات الحرب، ومن الواضح أن ابنة خالته التي فقدت عائلتها في الحرب تطمح بالتقرب من "جاد".

شهدت الحلقة 10 العاشرة من مسلسل "خمسة ونص" مصارحات بين نادين نجيم ووالدتها بعد أن تركتها فترة من الزمن تصارع الحياة لوحدها بعد وفاة والدها الذي يملك حصة كبيرة من أسهم المستشفى التي تعمل به، والذي وقعت فيه المؤامرة ضدها لإجبارها على البيع.

ويأتي مسلسل "خمسة ونص" من بطولة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والنجمين السوريين معتصم النهار، وقصي خولي، فيما شارك بالمسلسل عدد من النجوم ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو ، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر ، ويشار إلى أن المسلسل يعرض على كل من قناة MBC4 وقناة MTV اللبنانية وقناة السومرية وقناة رؤيا الأردنية خلال أيام شهر رمضان 2019.