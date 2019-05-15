فنانة سورية تتصدّر التريند على يوتيوب

سجّلت أغنية مصوّرة جديدة للفنانة السورية، أصالة نصري، نسبًا عالية من المشاهدة والمتابعة، على موقع يويتوب العالمي، متخطيّةً بذلك الرقم القياسي.

وتجاوز عدد مشاهدات الأغنية المصورة حديثًا، "بنت أكابر"، نحو 15 مليون مشاهدة، وذلك خلال شهر فقط على إطلاقها، في حين تصدّرت الأغنية قائمة الأغاني العربية الأكثر بحثًا على يوتيوب، خلال الفترة الماضية.

ويشارُ إلى أنّ الأغنية، هي من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي، وهي أول أغنية تؤديها أصالة باللهجة الصعيدية.

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يذكرُ أنّ النجمة السورية أصالة نصري كانت في السابق قد جمعت رصيد مشاهدات ضخم، في عام 2017 أيضًا، عندما سجّلت أغنيتها "يوم الرحيل" عدد مشاهدات تخطّى الـ 4 ملايين، فقط بعد أيّامٍ من نشرها على موقع يوتيوب العالمي.