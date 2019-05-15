حاكم لويزيانا يضع صورة ترمب على جواربه

فاجئ حاكم ولاية لويزيانا بيلي نونجيسر،اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنّه يضع صورته على جواربه مصحوبةً بفروة رأس، لكنّ المفاجأة كانت أنّ ترمب أبدى إعجابه الشديد بصورته على الجوارب.

ونشر موقع “ذا هيل” الأمريكي المقرب من الكونغرس صورة تجمع بين ترامب وحاكم الولاية، تبيّن كيف يظهر حاكم ولاية لويزيانا للرئيس الأمريكي، صورته على الجوارب التي يرتديها وقد علتها فروة رأس تشبه شعر ترامب.

وأشار الموقع إلى أن حاكم ولاية لويزيانا المنتمي للحزب الجمهوري والمؤيد للرئيس الأمريكي ارتدى “جوارب ترامب” لتحية الرئيس خلال زيارته للولاية.

وأوضح الموقع أن الرئيس ترامب لاقى تحية غريبة خلال زيارته إلى ولاية لويزيانا، الثلاثاء، بارتداء حاكم الولاية جوارب عليها صورة ترامب مصحوبة بفروة رأس.

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ولفت الموقع إلى أن الرئيس ترامب أعجب على ما يبدو بالجوارب التي تظهر عليها صورة وجهه.

واستحوذت الجوارب الجريئة على انتباه الرئيس ترامب، الذي تعمّد الإشارة إليها والتقاط صور له وهو بجانب صاحبها، ولاقت هذه الصورة رواجا في وسائل الإعلام الأمريكية بشكل سريع، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

ويشارُ إلى أنّ الصورة لاقت تفاعلًا كبيرًا وأثارت استغرابًا أكبر وأوسع، إذ تداولت وسائلُ إعلامٍ أميركية مختلفة الصور وأبدت استغرابها لاحتفاء الرئيس ترمب بصورته حتى لو كانت مرسومة على جوارب غريبة، وعلّقت عليها بشئٍ من السخرية.