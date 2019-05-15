كويتي يطعن والده وشقيقه لسببٍ غريب!

أقدم شابٌ كويتي في العقد الثالث من عمره، على طعن والده وشقيقه الأصغر، بعد مشاجرةٍ عنيفة دارت بين المتخاصمين، واندلع الخلاف بعد طلب الجاني من أبيه نقودًا لشراءِ مخدرات، لكنّ الوالد رفض ليتطوّر الأمرُ من ملاسنةٍ إلى مشاجرة، ثمّ توجيه طعنات.

وذكرت صحيفة ”الأنباء“ المحلية، أنّ بلاغًا ورد إلى ”الداخلية“ يفيد بوقوع مشاجرة وتبادل طعن، فتوجه رجال الأمن لموقع البلاغ، حيث عثر على 3 مصابين/ أب وابنيه، وتم نقلهم إلى المستشفى، وكانت حالة الأب حرجة فتم نقله للعناية المركزة، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

ويُشارُ إلى أنّه بعد التحقيق في ملابسات الحادثة، كانت النتيجة الصادمة أنّ الجاني هو أحد ابني الوالد "المجني عليه"، وكشفت التحقيقات أنّ الجاني لديه سجلًا جنائيًا في تعاطي المخدارت، وبيّنت أنّ سبب المشاجرة كانت في طلب الابن نقودًا من أبيه لشراء مخدرات، لكن الأخير رفض.