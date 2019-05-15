تراند اليوم : 24 ساعة فن|منى فاروق تقضي عيد ميلادها خلف القضبان.. وإقامة عزاء الشامي

أحداث عدة شهدها المجال الفني، على مدار اليوم الأثنين، منها إقامة صور وأرشيف أفلام دائم لـ نادية لطفي بـ"كتاب ونقاد السينما، وبدء مراسم عزاء الفنان مصطفى الشامي، ومنى فاروق تقضي عيد ميلادها الرابع والعشرين «خلف القضبان».

كما فازت النجمة الأمريكية ليدي جاجا بجائزة أوسكار أفضل أغنية عن Shallow من فيلم "A Star Is Born" .

وتُقدم "دوت الخليج" لقرائها، نشرة فنية، ترصد أبرز الأخبار التي جرت على مدار اليوم، وهي كالتالي:

معرض صور وأرشيف أفلام دائم لـ نادية لطفي بـ"كتاب ونقاد السينما"

أعلنت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إقامة معرض دائم لصور وأفلام الفنانة الكبيرة نادية لطفي بمقر الجمعية يضم أفلامها وصور لهذه الأفلام.

بدء عزاء الفنان مصطفى الشامي بمسجد الصديق في مصر الجديدة

بدأ اليوم، عزاء الفنان مصطفى الشامي، في مسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة، وتستقبل الفنانة هبة بدر زوجة الراحل المعزين.

منى فاروق تقضي عيد ميلادها الرابع والعشرين «خلف القضبان»

Advertisements

تقضي الفنانة الشابة منى فاروق عيد ميلادها الـ24، اليوم الإثنين، خلف القضبان في سجن القناطر، بعد أن جددت النيابة حبسها 15 يوما، في قضية الفيديو الفاضح.

بعد "لسه كبير".. خالد سليم يستعد لأغنية مع عزيز الشافعي وأحمد عادل

يستعد النجم خالد سليم، خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية مع الموزع أحمد عادل والملحن عزيز الشافعي، لطرحها بطريقة الفيديو كليب.

ويتعاون خالد مع الشافعي وأحمد عادل بعد غياب حوالي 15 سنة منذ أن جمعهم أغنية "بلاش الملامة".

بعد فوزها بالأوسكار .. ليدي جاجا محطمة الأرقام القياسية في "جينيس"

فازت النجمة الأمريكية ليدي جاجا بجائزة أوسكار أفضل أغنية عن Shallow من فيلم "A Star Is Born"، والتي قدمتها مع النجم الأمريكي برادلي كوبر.

"جاجا" تعد واحدة من أهم وأفضل مطربات العالم، بل تعد واحدة من أكثر المطربات اللاتي كسرن حاجز الأرقام القياسية في المبيعات النجاحات، وفقا لموسوعة "جينس"، للأرقام القياسية.