تراند اليوم : قرار جديد من المحكمة بشأن منى فاروق وشيما الحاج

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
قرار جديد من المحكمة بشأن منى فاروق وشيما الحاج
قرر قاض مصري بإحدى المحاكم اليوم الأحد، تجديد حبس الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج 15 يومًا، على خلفية فضيحة الفيديوهات الإباحية مع المخرج خالد يوسف.
ويعد هذا هو التجديد الثاني لهما على ذمة القضية التي أحدثت ضجة في الرأي العام المصري، بعد تداول فيديوهات جنسية لهما مع المخرج خالد يوسف، وأمر النائب العام المصري بحظر النشر في القضية التي أصبحت حديث الشارع المصري.
وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على سيدة الأعمال منى الغضبان أيضًا لظهورها في الفيديوهات الإباحية وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات، كما ألقت قوات الأمن القبض على الراقصة كامليا والإعلامية رنا هويدي، على ذمة نفس القضية.
- 1/2
- 2/2
قرر قاض مصري بإحدى المحاكم اليوم الأحد، تجديد حبس الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج 15 يومًا، على خلفية فضيحة الفيديوهات الإباحية مع المخرج خالد يوسف.
ويعد هذا هو التجديد الثاني لهما على ذمة القضية التي أحدثت ضجة في الرأي العام المصري، بعد تداول فيديوهات جنسية لهما مع المخرج خالد يوسف، وأمر النائب العام المصري بحظر النشر في القضية التي أصبحت حديث الشارع المصري.
وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على سيدة الأعمال منى الغضبان أيضًا لظهورها في الفيديوهات الإباحية وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات، كما ألقت قوات الأمن القبض على الراقصة كامليا والإعلامية رنا هويدي، على ذمة نفس القضية.