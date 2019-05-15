تراند اليوم : فيديو منى فاروق وخالد يوسف وشيماء الحاج .. قرار النيابة العامة الرسمي

متابعات / دوت الخليج/ لا تزال النيابة المصرية تتحفظ على تحقيقات النهائية التي تجريها بعد تسريب الفيديو الاباحي لمنى فاروق وشيماء الحاج وخالد يوسف .

فقد قامت النيابة المصرية بتمديد فترة حبس كل من منى فاروق وشيماء الحاج 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية الفيديوهات المسربة لهم مع خالد يوسف .

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قضية منى فاروق لم تثير الرأي العام المصري فقط بل والوسط الفني في مصر وخارجها ، حيث صرح الفنان المصري سعد الصغير حول الفيديوهات المسربة لمنى فاروق وشيماء الحاج قائلا : "ضحك عليهم" .

فيما طالب عدد آخر من المشاهير بضرورة عدم تداول الفيديوهات المسربة ، مؤكدين أن الفن المصري عريق .