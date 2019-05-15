تراند اليوم : سما المصري وأنفها الضخم وتتهم المكياج بتبشيعها – صورة

لا تعلم الرقاصة المصرية، سامية حداقة، الشهيرة بلقب سما المصري أن جمال الأخلاق أهم وأبقى من جمال الشكل رغم أنها لا تملك الإثنين.

إقرأ: المحامي سمير صبري: ايه الفرق بين سما المصري ونجلا التونسية؟

​سما أو سامية، نشرت صورة جديدة أشارت من خلالها إلى أنفها تدعي أنه صغير الحجم في الحقيقة لكن مساحيق التجميل تجعل مظهره ضخمًا.

اقرأ أيضا: سما المصري: لو جوزك دخل اوضة نومك حتعملي ايه؟

Advertisements

وعلقت على الصورة: (طب نقول مساء العسل طيب مع أن مناخيري صغيره بس مش عارفه ليه المكياج بيكبرها).

سما المصرى وجهت رسالة إلى الفنانة مى عز الدين، وعلقت على دورها في مسلسل (البرنسيسة بيسة)، الذي يعرض خلال رمضان 2019.

وقالت: (مي عز الدين ممثله شاطره اوي بس مؤلف مسلسل البرنسيسه بيسة والمخرج كمان ظلموها في الدور دا لما فهموها أن البنات الشعبيات بيتكلموا بالطريقه الأوفر دي.. مش لازم عشان تكوني شخصيه بسيطه في المجتمع تطلعي شرشوحه وصوتك عالي وجاهله وحالتك الماديه وحشه ووشك مقلوب فرده شراب طول الـ٢٤ ساعه وبتتخانقي مع دبان وشك.. البنات الشعبيات أحسن من كده مليووون مره).

سليمان برناوي- الجزائر