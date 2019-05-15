تراند اليوم : بالصور - مفاجأة جديدة - القبض على سيدة أعمال ظهرت في فيديوهات اباحية.. من هي وماذا قالت عن خالد...

المفاجآت في قضية الفيديوهات الجنسية للمخرج السينمائي الشهير خالد يوسف لا تتوقف، وكان آخرها القبض على سيدة الأعمال منى الغضبان بعد ظهورها في أحد تلك الفيديوهات.



وأدلت الغضبان باعترافات تفصيلية أمام نيابة أول مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام، في واقعة ظهورها في فيديو اباحي مع مخرج شهير .

وبمواجهة المتهمة بالفيديو اعترفت بأنها هي التي بالفيديو، مشيرة إلى أنها تعرفت على المخرج الشهير فى إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيا .

وأضافت أن المخرج الشهير وعدها بتقديمها كوجه فني في عمل سينمائي جديد، ولم تعلم أنه يقوم بتصويرها خلال إقامة العلاقة الحميمة داخل شقته.

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وبعد التحقيقات أمرت نيابة مدينة نصر أول بحبس سيدة الأعمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالظهور في فيديو إباحي جديد للمخرج السينمائي الشهير.

وتُعرف الغضبان نفسها بأنها ليست فقط سيدة أعمال لديها بعض المشاريع وإنما أيضاً استشاري صحة نفسية بالطاقة الحيوية وخبيرة التفكير اللاوعي، كما تعرف نفسها أنها باحثة في الطاقة غير المرئية ومتخصصة في تنمية مهارات التفكير الإيجابي.

وهي حاصلة على إجازو في الحقوق من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دكتوراه في الصحة النفسية من جامعة نيوريوك بالولايات المتحدة الأميركية. وهي سفيرة الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية للدكتور صلاح الراشد ومديرة أكاديمية إدراك الذات للتدريب والاستشارات.