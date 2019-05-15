تراند اليوم : التعليق الأول لزوجة خالد يوسف على أزمة الفيديو الفاضح... ماذا قالت عن انفصالهما؟

نقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج المصري خالد يوسف، تعليقها على قضية الفيديو الفاضح المنسوب إليه.



وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن الزوجة تشعر بالغضب الشديد، نافية أي علاقة لزوجها بالفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج.

كما ذكرت أنه لم يهرب بل ذهب إلى فرنسا لقضاء العطلة معها ومع ابنته وللقيام ببعض الأعمال الخاصة.

وأضافت أنها لم تتخل عن زوجها وأن لاصحة لأنباء انفصالهما. وشددت على براءته مهددة بمقاضاة كل من يعمل على تشويه صورته.

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كما أكدت، بحسب "الوطن"، أنهما سيعودان إلى مصر بعد انقضاء مدة الإجازة. ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدافع فيها شربتلي عن زوجها.

فقد فعلت ذلك بعد إعلان الإعلامية ياسمين الخطيب أنها كانت متزوجة منه بشكل سرّي وأنهما انفصلا مؤخراً.

وعلقت حينها شاليمار بطريقة غير مباشرة من خلال منشور عبر حسابها على "فايسبوك" وكتبت: "لماذا يتصوّر بعض البشر من الدهماء أنهم حين يكتبون تعليقاً سخيفاً فنحن سنصمت ولن نرد ونقهر. إطلاقاً".