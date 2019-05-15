تراند اليوم : بعد قضية الفيديو الإباحي - خالد يوسف يخرج عن صمته ويفجر مفاجآت نارية واتهامات قاسية!

بعد صمت طويل عقب القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بتهمة الفعل الفاضح بعد انتشار فيديو اباحي لهما مع شخص تردد أنه المخرج خالد يوسف بحسب ما نسب إلى الفتاتين في تحقيقات النيابة، قرر يوسف أن يخرج عن صمته ويدافع عن نفسه.



ونشر يوسف على حسابه بفايسبوك، رسالة طويلة هاجم فيها الإعلام الذي أجج المسألة دون أسانيد أو برهان، كما هاجم الصحافيين الذين نقلوا كلاماً موجهاً- بحسب تعبيره، دون أن يراعوا شرف المهنة.

وكتب خالد: "دفاعا عن الفن وليس عن خالد يوسف.. يا ترى هتعمل إيه وسائل الإعلام في أقوال البنات المثبتة في التحقيقات الرسمية للنيابة اللي مافيهاش حرف من الأساطير اللي قعدوا ينشروها ويأكدوها ويعيدوا التأكيد عليها، ويزنوا ليكون حد ماوصلوش الخبر بإن أنا اللي كنت بصور البنات تحت التهديد، وببتزهم كمان بالفيديوهات دي، وأضافوا كمان إن البنات قالوا إنهم كانوا سنهم صغير يعني أقل من 18 سنة".

‎وأضاف: "عملولي شوية تهم كده أخدلي فيها تأبيدة على الأقل، ولما اطلعت على التحقيقات حزنت وقولت ياريت كان البنات قالوا كده، وكان الإعلام صادق في نقل اللي قالوه، لكن اكتشفت أن كل اللي نقلوا الكلام في الإعلام ده مجرد مخبرين مش صحفيين ببلاط صاحبة الجلالة، وإنهم فقط بيكتبوا ما أملوه عليهم، والمحزن والمؤسف (وده سبب هذه البوست لأني مأجل كلامي كله شويه وهاقولكوا في الآخر ليه) المحزن إنهم يحطوا على لسان البنات إنهم قالوا (أيوه عملنا كده لأن ماحدش بيمثل من غير مايعمل كده مع المخرج أو المنتج وكل اللي مثلوا قبلنا عملوا كده).

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‎ وقال: "يامن تعتبرون أنفسكم صحفيين ألم يكن في إمكانكم أن تراجعوا سادتكم في هذه الجملة البسيطة فقط، ولا بيعتبروا أنفسهم آلهة ماينفعش تناقشوهم، ألا تدركون أنكم تبصقون على الفن المصري كله وتحولوه لوسط داعر ومنحل.. عايزين تصفوني أنا وتقضوا على طاعة لأسيادكم.. ماشي.. أنا قلت إني هاحتمل ومعي زوجتي وأولادي وعيلتي صابرين على الأذى لأنه قدرنا لكن توصموا الفنانات كلهم والوسط كله.. والله إنكم تجهلون ما تقترفونه ولا تدركون قيمة الفن المصري ولا حتى قيمة مصر نفسها".

وتابع: "مادام البنات ماجبوش سيرة الفن والعمل بالتمثيل وقصروا أقوالهم على إنهم كانوا متجوزني عرفي وإن المجرم هو اللي نشر الفيديو وبما إنكم مالكوش هدف غير تصفيتي أنا يبقى كان لازم تركزوا على أفعالي طبقا لأقوالهم وتتهموني بإني مجنون ومريض ومجرم كمان وأنا اللي نشرت مثلاً.. ليه بقا تقحموا الاشتغال بالفن في الموضوع.. هل أسيادكم قالولكوا شوهوا ضمن ماتشوهوا سمعة الفن المصري نفسه، ما أحقر أن تضرب مهنة الإعلام عرض الحائط بكل قيمها وثوابتها وتساهم بهذا الشكل المنحط في تحقير الفن المصري وكل من يعمل فيه".

‎وأضاف: "كل رجائي لوسائل الإعلام أن تفهم قيمة رسالتها ولا يتلقون أوامر، علي قلتهم وندرتهم، أن يتحروا الدقة ليس فيما يسيء لي، أرجوهم أن يتحروا الدقة فيما قد يسيء لأي معنى نبيل في حياتنا وعلى رأسها قيمة الفن والفنانين المصريين ولا تشركوهم أبدا في معركتي ولا يلوث أحد منهم أو يطاله رذاذ من هذه المعركة".