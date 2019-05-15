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تراند اليوم : مفاجأة جديدة – مقرّب من خالد يوسف تورط في الفيديو الإباحي... كيف شارك وما دوره؟

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ما زالت قضية الفيديو الفاضح وإلقاء القبض على الفنانتين وشيماء الحاج وتورط المخرج المصري تتفاعل.

وفي هذا الإطار تناقل المتابعون مؤخراً صوراً أظهرت عقدي قران عرفيين موقعين من المخرج ومن كل من النجمتين على حدة، إلا أن ما لفت الأنظار مؤخراً هو ورود اسم أحد الشهود على العقدين. وتبين أنه أحمد محمد عبدالمعطي عفيفي أحد أقارب يوسف.

وظهر أنه عمل مساعداً له في الكثير من أعماله. ويشار إلى أن مفاجأة أخرى كشفت مؤخراً في قضية الفيديو حيث تم إلقاء القبض على سيدة الأعمال التي ظهرت في أحد تلك الفيديوهات.

واعترفت الأخيرة بأنّها هي التي تظهرفي الفيديو، مشيرة إلى أنها تعرّفت على المخرج الشهير فى إحدى المناسبات منذ سنواتونشأت بينهما علاقة انتهت بزواجهما عرفياً.

وأضافت أن يوسف وعدها بإتاحة الفرصة لها للمشاركة في عمل سينمائي جديد، وأنها لم تعلم بأنه يقوم بتصويرها أثناء إقامة العلاقة الحميمة داخل شقته. وعلى الإثر أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

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