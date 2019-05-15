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تراند اليوم : فنانة شهيرة تكشف حقيقة وجود فيديو إباحي لها مع خالد يوسف .. وماذا كان موقف زوجها؟

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عبرت الفنانة غادة ابراهيم عن إستياءها الشديد من الشائعات الكثيرة التي إنتشرت مؤخرًا حول تورطها في علاقة حميمة مع المخرج ، وأن هناك مقطع فيديو لها ونفت غادة كل ما تردد حول هذا الأمر.

وقالت: "لم أفكر في الذهاب إلى مكتبه طوال الفترة الماضية وعندما رشحني لدور بأفلامه رفضت بناءً على رغبة زوجي السابق خالد عبد الجليل ، فرغم إنه كان صديقاً مقرباً له إلا أنه منعني من المشاركة في أفلامه".

وأضافت: "أقول لمروجي هذه الشائعات أن يتقوا الله فيما ينشروه، حسبي الله ونعم والوكيل في كل شخص يسيء لسمعتي بهذه الطريقة".

وتابعت: "رغم أن هذه القضية أثارت الرأي العام إلا أن خالد يوسف سيظل واحد من أهم المخرجين في مصر وأعماله السينمائية تركت بصمة كبيرة".

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