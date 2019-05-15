تراند اليوم : فنانة شهيرة تكشف حقيقة وجود فيديو إباحي لها مع خالد يوسف .. وماذا كان موقف زوجها؟

عبرت الفنانة غادة ابراهيم عن إستياءها الشديد من الشائعات الكثيرة التي إنتشرت مؤخرًا حول تورطها في علاقة حميمة مع المخرج خالد يوسف، وأن هناك مقطع فيديو لها ونفت غادة كل ما تردد حول هذا الأمر.



وقالت: "لم أفكر في الذهاب إلى مكتبه طوال الفترة الماضية وعندما رشحني لدور بأفلامه رفضت بناءً على رغبة زوجي السابق خالد عبد الجليل ، فرغم إنه كان صديقاً مقرباً له إلا أنه منعني من المشاركة في أفلامه".

وأضافت: "أقول لمروجي هذه الشائعات أن يتقوا الله فيما ينشروه، حسبي الله ونعم والوكيل في كل شخص يسيء لسمعتي بهذه الطريقة".

وتابعت: "رغم أن هذه القضية أثارت الرأي العام إلا أن خالد يوسف سيظل واحد من أهم المخرجين في مصر وأعماله السينمائية تركت بصمة كبيرة".