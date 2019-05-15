تراند اليوم : في أول ظهور إعلامي له: ماذا قال خالد يوسف عن هروبه من مصر بسب الفيديوهات الإباحية؟

وسط الضجة الحاصلة حول الفيديوهات الاباحية المنسوبة له، خرج المخرج المصري خالد يوسف في أول ظهور إعلامي له، مؤكداً أن عودته إلى مصر حتمية وأنه لم يهرب.

وأضاف في مداخلة مع قناة "الحرة": "سأعود لمصر بإذن الله وليكن ما يكون، فور توجيه اتهام رسمي لي، فأنا حتى الآن لم يوجه لي أي تهمة".

وتابع: "ما زلت عضو مجلس شعب ولديّ حصانة، ولم يتم التقدم ضدي بأي طلب لرفع الحصانة واسمي ليس على قوائم الترقب والانتظار".

ونفى هروبه إلى فرنسا مؤكداً أن سفره كان عادياً وليس هروباً، وقال إن هناك حملة إعلامية لتشويهه، موضحاً أن كثيراً من الأخبار التي تنتشر عنه كاذبة.

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر قراراً بحظر النشر فى قضية الفيديوهات الإباحية المنتشرة والمنسوبة للمخرج.



وأرسل النائب العام لحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نص قرار حظر النشر في قضية الفيديوهات المنتشرة ليوسف، في جميع وسائل الإعلام وطالبه بمتابعة الأمر وإفادة مكتب النائب العام بما يتم.