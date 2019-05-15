تراند اليوم : بالفيديو – بعد خالد يوسف ياسمين الخطيب تسبب أزمة بين إعلامي مصري وزوجته... ماذا قالت عن علاقتهما؟

كشف الإعلامي تامر أمين أن أزمة نشأت بينه وبين زوجته بسبب صورة نشرتها زميلته ياسمين الخطيب وظهرا فيها وهما يحتفلان بيوم الحب.



وأشار إلى ذلك في حلقة من برنامجهما "آخر النهار" حيث كشف أن الزوجة عرضت عليه الصورة فوراستيقاظه من النوم صباحاً طالبة منه التوضيح.

ولفت إلى أنه قدم لها الشرح المناسب وأعلمها بأن تلك الصورة مجرد مشهد تمثيلي وترويجي لحلقة يوم الحب من البرنامج.

وذكر أنها تفهمت الموقف بعد ذلك. كذلك أعرب عن استغرابه حالة الجدل التي أثارتها الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن بعضهم وجه إليه الشتائم فيما سأله آخرون عن موعد حفل زفافهما.

وألقى باللوم على الخطيب وقال: "منك لله على أفكاركم"، ووعد بعدم تكرار ذلك ثانية مؤكداً أن ما يجمعه وياسمين زمالة وصداقة.

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ونفت الأخيرة بدورها أي علاقة بينهما مشيرة إلى أن زوجته صديقتها.وجاء ذلك بعدما نشرت الصورة على حسابها على "فيسبوك" وظهرت فيها ممسكة بوردة حمراء، بينما ارتدى تامر سترة حمراءوحمل دبدوب باللون نفسه.

وتعليقاً كتبت الإعلامية: "بعد 5 سنين زمالة تامر اعترف لي بحبه أمام الكاميرا. تابعونا غداً في حلقة عيد الحب على "آخر النهار" مع ياسمينالخطيب وتامر أمين".

وكانت الخطيب أحدثت ضجة في وقت سابق بسبب نشرها صورة لها في أحضان المخرج خالد يوسف وكشفت من خلالها أنهما تزوجا لمدة عامين قبل أن ينفصلا.