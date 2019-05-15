منوعات

تراند اليوم : خالد يوسف يواجه أول قرار قضائي... ما هو وهل سيمنعه من العودة نهائياً إلى مصر؟

0 نشر
أخبار النجوم 0 تبليغ

Advertisements

أعلنت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري يوم 16 مارس المقبل موعداً لجلسة النظر في دعوى إسقاط العضوية البرلمانية عن المخرج .

وجاء ذلك على خلفية دعوى تقدم بها في وقت سابق المحامي سمير صبري في إطار قضية المخرج مع الممثلتين ومنى فاروق.

وكان يوسف أشار في حديث إلى قناة "الحرة" إلى أنه سيعود إلى مصر. وقال: "سأعود إلى مصر بإذن الله وليكن ما يكون، فور توجيه اتهام رسمي لي، فأنا حتى الآن لم يوجه لي أي تهمة".

Advertisements

وأضاف: "ما زلت عضو مجلس شعب ولديّ حصانةولم يتم التقدم ضدي بأي طلب لرفع الحصانة واسمي ليس على قوائم الترقب والانتظار".

كما نفى هروبه إلى فرنسا لافتاً إلى أن سفره أمر عادي ومذكراً بأن حملة إعلامية تقام من أجل تشويه صورته.

ويشار إلى أن النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أصدر في وقت سابق بيانين يقضيان بحظر النشر في القضية بعد القبض على الفنانتين وشيماء الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبانواعترافهن بالزواج عرفياً من المخرج الشهير.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا