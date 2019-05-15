تراند اليوم : بالصورة - بعد قضيتها مع خالد يوسف... مَن اعترف لياسمين الخطيب بحبّه بعد 5 سنوات صمت؟

نشرت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عبر حسابها على "فايسبوك" صورة ظهرت فيها برفقة زميلها الإعلامي تامر أمين.



وبدت فيها وهي تحمل وردة حمراء فيما يحمل الأخير دباً من القماش باللون نفسه. وأثارت الجدل من خلال التعليق عليها. وكتبت: "بعد 5سنين زمالة، تامر اعترف لي بحبه أمام الكاميرا".

وأضافت: "تابعونا غداً في حلقة عيد الحب في آخر النهار مع ياسمين الخطيب وتامر أمين على شاشة "النهار".

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وتبين أن هذه الصورة التقطت خلال تسجيل الإعلان الترويجي لحلقة من البرنامج. ويشار إلى أن الإعلامية أحدثت ضجة كبيرة مؤخراً بعدما أعلنت أنها كانت الزوجة السرية للمخرج المصري خالد يوسف ونشرت صوراً لهما معاً.

وتعليقاً على ذلك أكد الأخير أنه سيأخذ الإجراءات اللازمة ضدها، مشيراً إلى أنه يتعرض لمؤامرة لا يعلم أسبابها وأغراضها.

وأوضح أنه يعيش مع زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار حياة مستقرة وسعيدة يحاول البعض تخريبها.