طفل يسحب مسدس والدته من حقيبتها ويرديها قتيلة أثناء التسوق

واشنطن / سوا / سحب طفل أمريكي، في الثانية من عمره، مسدس والدته من حقيبة يدها، وهو جالس في عربة التسوق التي تدفعها أمامها، وقام بإطلاق النار عليها ليرديها قتيلة، في حادث وصفته شرطة إيداهو بأنه "عرضي" و"مفجع."

وقالت شرطة مقاطعة "كوتاني بولاية إيداهو، إن الأم، فيرونيكا روتليدج، كانت تتسوق برفقة الطفل وأفراد من العائلة في "وولمارت"، عندما وقع الحادث.

وأوضح شريف المقاطعة، بن وولفينغر، قائلاً: "يبدو أن الطفل كان جالساً على عربة التسوق بجانب حقيبة يد والدته التي كانت تتبضع.. إنها حادثة مأساوية وقعت مباشرة بعد أعياد الكريسماس، وقبل قليل من السنة الجديدة."

وتابع بقوله: "يبدو الأمر كحادث عرضي."