حقيقة وفاة الفنان المغربي عبد الله العمراني

غيّب الموت الفنان المغربي الشهير مولاي عبدالله العمراني، عن عمرٍ يناهزُ 78 عامًا، وذلك بعد صراعٍ ضاري وطويل خاضه الراحل مع المرض.

وأعلن عن خبر وفاة العمراني الممثل المغربي هشام الوالي، عبر حسابه على ”إنستغرام“، وقال إنّه توفي في وقتٍ متأخر من مساء يوم الثلاثاء.

يذكرُ أنّ العمراني وُلد في مدينة مُراكش المغربية عام 1941م، وشارك الراحل العمراني في أعمالٍ سينمائية كبيرة من بينها فيلم ”الرسالة“ لمصطفى العقاد، و“يسوع الناصري“ لفرانكو زيفيريلي، و“عودة الفرس الأسود“ لروبير دالفا وغيرها.

كما يشارُ إلى أنّه التحق بمدرسة التمثيل للأبحاث المسرحية التي درس بها في مرحلة شبابه إلى أن تخرج منها بتفوق عام 1962.