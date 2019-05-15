ماليزية تُقدم على الانتحار بطريقةٍ غريبة!

أقدمت شابة ماليزية على الانتحار، بعد أنْ نشرت استطلاعًا للآراء عبر حسابها على "إنستغرام"، تسألُ فيه إن كان ينبغي لها أن تعيش أو تموت، لكنّ المفاجأة كانت أنّ أكثرية المصوّتين أخبروها أنّها لا تستحق العيش ودعوها للانتحار، واستجابت لهذه الآراء في حادثةٍ صُنّفت بالأكثر غرابةً.

وقد فارقت الشابة البالغة من العمر 16 عامًا، والمتحدرة من كوتشينغ في ساراواك الحياة بعد نشر استطلاع آراء على الشبكة المملوكة لـ“فيسبوك“.

وصنّفت الشرطة الحادثة، على أنها ”وفاة مباغتة“، وأثارت الحادثة استنكارًا واسعًا، وجرى فتح تحقيقٍ واسع فيها.

وقد أفاد الموقع الإخباري ”أسترو أواني“، بأنها طلبت من متتبعيها إرشادها لتعرف إذا كان عليها ان تعيش أو تموت.

Advertisements

وأيّدت اغلبية الآراء انتحارها (69%)، في حين عارضه (31%) من المشاركين في الاستطلاع، بحسب ما نقل الإعلام المحلي عن مصادر في الشرطة.

وقال: ”أدعو السلطات إلى التحقيق في الملابسات التي أدت إلى وفاتها لتفادي حوادث أخرى من هذا القبيل مستقبلًا“، مشددًا على ضرورة ألا ”تتكرّر حوادث من هذا النوع“.

وأعرب وزير الشباب والرياضة سيّد صادق عن بالغ قلقه عبر ”تويتر“ بشأن الصحة العقلية لفئة من الشباب في ماليزيا، مغردًا ”لا بدّ من أخذ هذه المسألة الوطنية على محمل الجدّ وإقامة حوار وطني“، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

ويشارُ إلى أنّ "إنستغرام"، عقب هذه الحادثة الأليمة، أعلنت عن تشديد رقابتها للصور والمحتوى الذي يروّج لإيذاء النفس.