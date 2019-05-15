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تراند اليوم : منة شلبي تظهر في قضية الفيديوهات الجنسية للمخرج خالد يوسف

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ظهر اسم الفنانة المصرية مني شلبي، في قضية الفيديوهات الجنسية المنسوبة للمخرج المصري والبرلماني .

وزج البعض باسم منة شلبي، في هذه القضية نظرًا لعلاقة الحب والخطوبة التي كانت تجمعهما من قبل، وذلك بالتزامن مع استمرار التحقيقات في قضية الفيديوهات بين الممثلتين وشيما الحاج.

وكان خالد يوسف، قد قام بخطبة الممثلة منة شلبي، لكنه انفصل عنها لرفض والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى.

من جانبها، تجاهلت من شلبي ما يقال بشكل كامل، ونشرت مجموعة من الصور مع صديقاتها الفنانات والمخرجة المعروفة إيناس الدغيدي.

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