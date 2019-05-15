تراند اليوم : حبس سيدة أعمال مصرية متورطة في مقطع ” إباحي ” مع خالد يوسف!

تزامنًا مع القضية التي هزت الوسط الفني في مصر، والمعروفة بـ ” الفيديوهات الإباحية ” ومتورط فيها كل من المخرج المصري خالد يوسف والفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، قرّرت النيابة العامة في مصر، حبس ” م.ا ” سيدة الأعمال، أربعة أيام لتورطها في فيديو جنسي جديد مع المخرج ذاته.

وكان المحامي أسامة عبده زهران قد تقدم ببلاغ عام 2015 ،إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف بتهمة استغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل وممارسة الجنس معهن وتحريضهن على الفسق وتصويرهن في حفلات جنس جماعي.

وأرفق المحامي 50 ” CD ” تحتوي على 235 مقطع فيديو مصورا، وفلاشة تحتوي على 25 مقطعا جنسيا جميعها للمخرج خالد يوسف وبصحبته الفنانات والفتيات.

يذكر أنه تم ترحيل الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، إلى السجن بعد مواجهتهما بالعقود العرفية اللتان تقدمتا بها، واعترفتا بصحة العقود العرفية.