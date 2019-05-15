شيخ الحارة: أحمد سعد وسمية الخشاب تصريحات نارية متبادلة

صرحت الفنانة سمية الخشاب عن اشتراطها طلاق أحمد سعد من ريم البارودي لقبول الزواج منه ضمن تصريحاتها النارية في برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة.

وكشفت الخشاب أن أحمد سعد فاجئها بعلاقته بريم البارودي ورفضه الطلاق لأشهر ومماطلته في الأمر بعد زواج استمر لمدة سنتين.

يُذكر أن الإعلامية بسمة وهبة استضافت المطرب أحمد سعد على حلقتين من برنامجها شيخ الحارة الموسم الثالث، وتأتي حلقة سمية الخشاب ردًا على ما قاله أحمد سعد في البرنامج.

علقت سمية الخشاب على ظهور أحمد سعد، خلال البرنامج وحديثه عن أدق تفاصيل حياتهما بعد الانفصال، بعدما استنكر ظهورها مع عمرو أديب، وقالت "هو بعد كل اللي قاله هو كدا راجل تمام"؟

وقالت بسمة لـ سمية "عندما طلب الشقة لماذا لم تعطيها له"، لترد بغضب قائلة: "يعني أنا أدفع وأديهاله.. ليه هبلة"؟

وجهت المذيعة لها سؤالا قائلة: "هل عندك حاجة هو خايف منها"، لترد الخشاب قائلة: "عندي حاجات كتير".

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كما قالت لها المذيعة بسمة وهبة قائلة: "إنتي بتتهمي أحمد سعد بالشروع في قتلك".

قالت سمية في برومو البرنامج: "أنا فقدت طحالي بسبب أحمد سعد".

وختمت البرومو قائلة: "كتر الأسي يعلم الجفاء".

وذكرت الخشاب أن ملكية الشقة التي تسكنها تعود لها حيث دفعت 3 أقساط مقابل قسطين دفعهما أحمد سعد واسترد نقوده على الفور موجهةً اتهامًا مباشرًا لأحمد سعد بالشروع في قتلها، بحسب "الأهرام".