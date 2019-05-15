حجب اجي بست في مصر بشكل كامل

أعلن موقع الأفلام الشهير إيجي بيست عن حجب شركات الانترنت لخدماته في مصر فيما تصدر وسم egybest قائمة الأكثر تداولاً في تويتر.

وكان موقع ايجي بست قد أوضح نهاية وجوده في مصر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وكتب "النهاية" تعليقًا على قرار الحجب التي طالت الموقع بالإضافة لموقع عرب ليونز، أكوام، موفيز لاند، عرب سيد، مزيكا توداي، شاهد فور يو، شاهد فور أب، سيما فور أب وجميعها مواقع معروفة تقوم بتوفير المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية مجانًا.

ويرى بعض المتابعون بأن قرار حجب ايجي بست جاء بالتزامن مع تدشين منصة Watch it التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة للمخابرات العامة واحتكارها لـ 15 مسلسلاً ضمن مسلسلات رمضان 2019.