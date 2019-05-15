تراند اليوم : ترند اليوم : منى فاروق تحتفل بعيد ميلادها الرابع والعشرين «خلف القضبان»

تحتفل، اليوم، الفنانة الشابة منى بعيد ميلادها الـ24، اليوم الاثنين، خلف القضبان في سجن القناطر، بعد أن جددت النيابة حبسها 15 يوما، في قضية الفيديو الفاضح.

منى فاروق ولدت في القاهرة في 25 فبراير عام 1995، بدأت عملها في مجال الإعلانات ثم ظهرت في عدة أعمال كوجه جديد «ظل الرئيس، رحيم، والأب الروحي».

وكان قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، قرر أمس الأحد، تجديد حبس كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما في قضية الفيديوهات المنافية للآداب.

وصدر القرار عقب عرض المتهمتين، على قاضي المعارضات للنظر في قرار تجديد حبسهما.