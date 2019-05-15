تراند اليوم : بشأن الفيديو الإباحي.. القاضي يصدم منى فاروق وشيما الحاج بقرار جديد

اتخذ قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر الذي يحكم في قضية الفيديو الإباحي المتعلق بالفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج، قرارًا شكل صدمة لهما.

وقرر القاضي، اليوم الأحد، تجديد حبس كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما في قضية الفيديوهات المنافية للآداب، ما تسبب في انهيارهما والدخول في نوبة بكاء.

وصدر القرار عقب عرض المتهمتين، على قاضي المعارضات للنظر في قرار تجديد حبسهما.

كان قاضي المعارضات، جدد حبسهما على ذمة التحقيقات لمدة 15 يومًا بتهمتي التحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966.

وقررت النيابة الاستعلام عن الشخص الذي ظهر في الفيديو مع الممثلتين وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، وتحديد هوية المتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، فيما اعترفت الفنانتين أن الشخص هو المخرج والبرلماني خالد يوسف وأنهما كانا متزوجات منه عرفيًا.