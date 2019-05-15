تراند اليوم : ترند اليوم : تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج في "الفيديوهات"

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الأحد، تجديد حبس كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما في قضية الفيديوهات المنافية للآداب.

وصدر القرار عقب عرض المتهمتين، على قاضي المعارضات للنظر في قرار تجديد حبسهما.

كان قاضي المعارضات، جدد حبسهما على ذمة التحقيقات لمدة 15 يومًا بتهمتي التحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966.

وقررت النيابة الاستعلام عن الشخص الذي ظهر في الفيديو مع الممثلتين وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، وتحديد هوية المتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.