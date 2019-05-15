بوابة التعليم الاساسي للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2019

بوابة التعليم الاساسي هي ما يبحث عنه الكثيرون، وذلك للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني، ويحاول البعض البحث عنها في بوابة نتائج التعليم الأساسي، والتي يتزايد الضغط عليها، وأحيانًا يتعذر عليه الحصول على النتيجة، يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال هذا المقال، عبر اتباع الخطوات التي سنشرحها بالتفصيل، وستقودك تلك الخطوات إلى الوصول إلى نتيجة الشهادة الاعدادية.

وقد انتهت أمس إمتحانات الصف الثالث الإعدادي، وعادة ما تظهر نتائج المرحلة الابتدائية والإعدادية معًا بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، لذا تابعوا معنا السطور التالية.

بوابة التعليم الاساسي

يمكنكم من خلال بوابة التعليم الاساسي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، كما يمكنكم الوصول إلى جميع نتائج سنوات النقل محافظة القاهرة.

بوابة التعليم الاساسي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من خلال أحد الطرق التالية:

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الاتصال بـ 09000100 هي الطريقة الأكيدة والتي يمكنك الحصول من خلالها على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 عقب ظهورها مباشرة. الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، واختيار نتائج الامتحانات، ثم نتيجة الشهادة الابتدائية، وحتى الآن لم يتم إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية على الموقع. في حال ذهبت إلى المدرسة الآن يمكنك الحصول على النتيجة، إذ أشارت بعض المصادر إلى أن النتيجة متوفرة الآن بالمدارس أيضا.

وهكذا نكون قد قدمنا لكم طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، وجميع صفوف المراحل الابتدائية محافظة القاهرة، والروابط التي يمكنكم من خلالها الحصول على النتيجة، تمنياتنا لجميع الطلبة بالنجاح والتوفيق.

إذا واجهتك أي مشكلة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، اترك لنا تعليق على هذا المقال وسنساعدك للوصول إلى النتيجة.

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يمكنك اتباع الخطوات السابقة أيضا للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني عند ظهورها للحصول على النتيجة بمحافظة القاهرة، إذ تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة، على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وعلى بوابة التعليم الأساسي، وعند ظهورها سنعلمكم بذلك.

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