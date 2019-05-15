رقم برنامج الليوان 2019 على تلفزيون قطر

انطلقت حلقات برنامج المسابقات الرمضانية "الليوان"، على شاشة تلفزيون قطر، وهو من تقديم الإعلامي حسن المهندي بموسم جديد من البرنامج، ويشارك في التقديم المذيع علي المري.

وتعد هذه النسخة الأضخم للبرنامج، حيث يقدم من متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، في أجواء مدينة تراثية مميزة صممت خصيصاً لهذا البرنامج الجماهيري المميز.

ويحرص البرنامج في كل حلقة، على إدخال الفرح على جميع الفئات ورسم الابتسامة على الوجوه، ملتزما بمنطق الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشاهدين.

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ويتم تسجيل الراغبين في المشاركة بالبرنامج عبر الموقع الالكتروني، ثم يقوم مقدما البرنامج بسحب الأرقام المشاركة والاتصال بها وفق نظام إلكتروني عالي الجودة.

ويبث برنامج «الليوان» يومياً في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً مباشرة عبر شاشة تلفزيون قطر، ويعاد في اليوم الموالي في الثامنة صباحاً.