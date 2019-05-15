شاهد: هذا ما حدث مع الممثل محمد ممدوح

تعرض الفنان محمد ممدوح "تايسون" لهجوم شديد، من الجمهور وعدد من النقاد، بعد تعليق البعض على "مخارج الحروف" التي تبدو غير مفهومة في بعض المشاهد، خاصة أن "ممدوح" يشارك بعملين في دراما رمضان 2019.

وقالت الناقدة ماجدة خيرالله، إن محمد ممدوح نجم موهوب، لكن عليه معالجة مشكلة مخارج الألفاظ، خاصة أنها "تستنتج" ما يقول، وأن هذه المشكلة تفاقمت مؤخرا.

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ونشر الفنان خالد كمال، صديق "تايسون"، عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، منشورا يعلق فيه على الجدل المثار حول الأمر، قائلا: "أعتقد إن كل العاملين بالوسط الفني، عارفين علاقة الصداقة والأخوة والتاريخ اللي بيربطني بتايسون، عمره ما كان عنيد، وخصوصا فيما يتعلق بشغله".

وتابع: "هو عارف إنه عنده مشكلة، ولكن هناك بعض المشاكل الصحية اللي بتاخد وقت طويل في علاجها، وخصوصا إذا كنت بتعالج المشكلة وإنت بالفعل بتشتغل، وهو بالفعل بدأ، بس محتاج وقت".

ويشارك الفنان محمد ممدوح في بطولة مسلسل "قابيل"، ويشاركه البطولة محمد فراج، وأمينة خليل، كما يشارك في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا.