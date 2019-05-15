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تراند اليوم : غادة عبدالرازق تكشف عدد مرات زواجها وعلاقتها بخالد يوسف

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غادة عبدالرازق تكشف عدد مرات زواجها وعلاقتها بخالد يوسف

قالت الفنانة غادة عبدالرازق، خلال حلقتها ببرنامج ”عايشه شو“، المذاع عبر فضائية ”النهار“ مع الاعلامية عائشة عثمان، ان اول مرة تزوجت فيها كان عمرها 17 عام، و انجبت بعد عام من الزواج ابنتها روتانا .

واعلنت انها تزوجت 11 مرة، ولا تمانع فى الزواج مرة اخرى، اذا وجدت من يقدرها ويحترم شخصيتها وليس فنها، وقالت ان اخر مرة تزوجت فيها كان يصغرها بعدة اعوام، لكنها لا تنظر الى هذه الامور بل تنظر الى الحب والاحتواء.

وقالت عن علاقتها مع المخرج ، كان هناك خلافات وتوتر بسبب ثورة يناير 2011، ولكن بعد ذلك تقابلت معه، وتم التصالح، وطلب منها ان تكون معه في فيلم ”كارما“ووافقت، علما بانها اعلنت فى السابق عدم العمل معه مرة اخرى.

وقالت عن فضيحة خالد يوسف وتورطة فى الفيديوهات الاباحية، رفضت الحديث او التعليق باى شئ يخص خالد يوسف وازمتة فى فضيحة الفيديوهات.

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