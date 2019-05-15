تراند اليوم : تجديد حبس الاعلامية رنا هويدي فى قضية الفيديوهات الجنسية

تجديد حبس الاعلامية رنا هويدي فى قضية الفيديوهات الجنسية

قررت محكمة الجيزة، تجديد حبس الاعلامية رنا هويدي، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في قضية الفيديوهات الجنسية، المتهم فيها المخرج والبرلمانى العنتيل خالد يوسف. رنا هويدى مذيعة ال ام بى سى فى فيديو جديد مع خالد يوسف

مازالت فضيحة خالد يوسف المخرج والبرلمانى مازالت تكتسح السوشيال ميديا، والتي عرفت بأسم فضيحة فيديوهات خالد يوسف، لانها لم تكن فضيحة عابرة بل فضيحة كبرى طالت فنانات وفتيات وسيدات اعمال ومذيعات، فجميعهم انساقوا وراء “وعوده الصادقة” بانه سيجعلهم شهيرات وقد فعل فاصبحت رنا هويدي اشهر من نار على علم، وكذلك منى فاروق وشيماء الحاج وعلا غانم ومنى الغضبان، والحبل على الجرار، و الفضائح على مايبدو في بدايتها.

الجدير بالذكر ان رنا هويدى مذيعة مصرية من أصول تونسية، ولدت في القاهرة عام 1993، ودرست في كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة، وتخرجت بتقدير امتياز، كما درست الإخراج والتمثيل وفنون السينما.

رنا هويدي مذيعة عارية في صورة جديدة و اسرار تذاع اول مرة

لقبت بـ “أصغر إعلامية في الوطن العربي” في بداياتها،وحصلت رنا هويدي على شهادة في آداب الإعلام من إحدى الجامعات البريطانية، عشقت رنا هويدي العمل الفني إلى جانب عملها بالإعلام، وتتلمذت على يد مجموعة من أهم صناع السينما في هذا المجال، من ضمنهم صلاح سيف، كمال عبد العزيز، هاني لاشين ورمسيس مرزوق، وحصلت على دبلوم في صناعة السينما، وقدمت العديد من البرامج على القنوات العربية والمصرية، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال وأخرجت فيلم “لقمة عيش”، والمتهمات في قضية “الفيديوهات الجنسية”، اعترفن بزواجهن عرفيًا من المخرج والبرلماني خالد يوسف، في حين لم يتم توجيه أي اتهام رسمي إلى الأخير حتى الآن، في ظل تواجده بباريس منذ الأول من فبراير/ شباط الجاري، وعدم عودته للقاهرة الى الآن. ومن المعروف ان خالدي يوسف يسعى في جميع افلامه ان يدخل مشاهد اباحية و لاهداف مادية في شباك التذاكر، ولاسباب عقائدية وهي ان المخرج خالد يوسف اليساري المتطرف، لديه مشكلة نفسية مع الدين عامة والاسلام خاصة، و لا يمكن السيطرة على المجتمع المصري المحافظ، و المرتبط بالدين سواء كانوا من المسلمين ام من الاقباط ، إلا اذا اوجدت لهم ما يجذبهم بشكل اكبر، ولا يوجد افضل من الشهوة الجنسية، لذلك نرى ان كل افلام خالد يوسف يتم فيها اقحام السكس والمشاهد الجنسية والاباحية تحت مسمى الفن والابداع، والحرية، والتطور!!!!!

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