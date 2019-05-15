تراند اليوم : فيديو مني فاروق +18 فيديو منى فاروق -- فيديو منى وشيما HD فيديو مني فاروق كامل

فيديو مني فاروق +18 فيديو منى فاروق -- فيديو منى وشيما HD فيديو مني فاروق كامل ،وتقوم بعض المواقع الاباحية بنشر فيديوهات منى فاروق وشيما الحاج، كاملة عبر موقعها، حيث يظهر فيديو مني فاروق وزميلتها شيما الحاج مشاهد لهما وهما يرقصان في الملابس الداخلية ، ولم تعلق الفنانتين على فيديو منى فاروق وزميلتها شيما الحاج رغم أن المقطع اثار جدلاً واسعاً في مصر ، وشهد تداولاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان فيديو منى فاروق كامل .

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد للفنانة المصرية منى فاروق وشيماء الحاج وهم يتراقصون بملابس شبه عارية .

الفيديو الجنسي أثار غضب الشارع المصري ، حيث خلف سخط كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبتهم قانونيا.

فيما أكدت بعض المصادر المقربة بأن الفنانين لم تكونا بوعيهم أثناء تصوير الفيديو وتم تسريب هذا الفيديو وتصوريه بدون علمهم، فيما أوضح البعض الآخر أن الفيديو عبارة عن مشهد داخل فيلم .

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يذكر أن الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج ، لم تبديا حتى اللحظة أي تعليق صحفي حول الفيديو الجنسي المنشور لهما.

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