بوابة التعليم الفني services.moe.gov.eg  للاستعلام عن ارقام الجلوس

بوابة التعليم الفني هي ما يحتاجه طبة وطالبات الدبلومات الفنية للاستعلام عن النتائج، ورغم القلق والشائعات التي يعاني منها طلبة وطالبات التعليم الفني، إلا أن النتيجة لن تظهر قبل غدا حسبما أفادت مصادر مسئولة، وقد نقلت جريدة فيتو عن المصادر أنه تم الانتهاء من عمليات تصحيح جميع أوراق الإجابة، وعمليات المراجعة ورصد الدرجات، كما تم تحديد الأوائل، وتحديد الطلبة الذين عليهم خوض امتحانات الدور الثاني، وقد تقدم للامتحانات هذا العام 700 ألف طالب، وذلك بنظام الثلاث والخمس سنوات، وقد وصل عدد لجان الامتحانات في مختلف أنحاء الجمهورية إلى 2269 لجنة أساسية، و340 لجنة ملحقة، وبلغ عدد لجان امتحان الدبلوم التجاري 854 لجنة أساسية و28 لجنة ملحقة، كما بلغ عدد لجان الدبلوم الفندقي 86 لجنة أساسية و5 لجان ملحقة، في حين بلغ عدد لجان الدبلوم الزراعي 211 لجنة أساسية و42 لجنة ملحقة، أما لجان الدبلوم الصناعي فقد وصلت إلى 1118 لجنة أساسية و265 لجنة ملحقة.

وكان الدكتور أحمد الجيوشي رئيس الامتحانات ونائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن في وقت سابق أنه تم الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية، كما أعلن عن الانتهاء من تصحيح المواد الثقافية، وبدء تصحيح مواد التخصص للدبلومات الفنية، وذلك تمهيدا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية على بوابة التعليم الفني آخر يونيو الجاري، وانتظر العديد من الطلبة والطالبات الإعلان عن نتيجة العينة العشوائية، إلا أنها لم تظهر ولن تظهر.

ويمكنك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني الحصول على :

نتيجة دبلوم الزراعة برقم الجلوس 2018

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2018

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2018

بوابة التعليم الفني وطريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2018

يمكنك استخراج نتائج طلبة وطالبات الدبلومات الفنية من خلال بوابة التعليم الفني، وهو الموقع الرسمي والذي من المقرر أن يتم إعلان النتيجة عليه، وقد تم إنشاء بوابة التعليم الفني في ضوء عملية تطوير التعليم الفني وهو الموقع الذي يقدم عددا من الخدمات الأخرى كالوصول إلى أرقام الجلوس، وجداول الامتحانات والكثير من الخدمات التعليمية، والتي يمكن للطالب التسجيل بالموقع للحصول عليها، فلكل طالب كلمة سر يجب أن يتسلمها من خلال المدرسة التي ينتمي لها الطالب.

وبعد الحصول على النتيجة يمكنك معرفة الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الفنية، كما يمكنك التعلرف على كيفية إدخال رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2018 ورابط بوابة الحكومة الألكترونية.

وقد تأخر إعلان النتيجة حتى يتم الانتهاء من الامتحانات العملية، وهي الامتحانات المخصص لها نسبة 40% من الدرجات للدبلومات العامة، و50% من الدرجات للتعليم المزدوج، وتختلف الامتحانات العملية من شعبة إلى أخرى.

ومن المتوقع أن ترتفع نسب النجاح هذا العام، مقارنة بالعام الماضى، وذلك حسبما أفادت مصادر رسمية، كما أفادت المصادر بقرب الإعلان عن المؤشرات الأولية للنتيجة، وعلى أن يكون ذلك خلال الأيام القليلة القادمة، كما يتوقع الإعلان عن النتيجة في موعدها دون تأخير، إذ تستمر علميات المراجعة ورصد الدرجات، حتى يتم إعلان النتيجة للطلبة وطمأنتهم على تعبهم طوال العام.

بوابة التعليم الفني وأخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2018 لحظة بلحظة

تكررت شكاوي من صعوبة الامتحانات دفعت الدكتور أحمد الجيوشي رئيس الامتحانات إلى إصدار قرارا يتضمن تصحيح عينات عشوائية، وذلك بالنسبة لخمس مواد، جاءت شكاوى الطلبة منها، وتضمن القرار إعادة إعادة توزيع الدرجات على الأسئلة والجزئيات التي جاءت شكاوى الطلبة بخصوصها، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية، حرصا على مصلحة جميع الطلبة والطالبات.

ووقد أقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مصر، وهي مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع مجموعة مصانع العربي، وذلك بهدف ربط مدارس التعليم الفني بالمصانع والشركات، وحتى يتمكن الطلية من الحصول على فرص عمل جيدة فيما بعد.

Advertisements

كما تقدم الوزارة منح في مجال التكنولوجيا التطبيقية للطلبة والمعلمين، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الحوسبة، شركة أمازون، وكذلك يساهم في المنح المقدمة البنك الدولي، ويستفيد من تلك المنح 300 طالب و50 معلم.

وفي إطار خطة تطوير التعليم الفني التي يسعى إلى تحقيقها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، فقد وقع اليوم بحضور الدكتور ابراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية اتفاقية مع عدد من شركات القطاع الخاص والشركات العالمية، لتطوير التعليم الفنيس وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل.

وتهدف الوزارة من خلال خطط التطوير وبرامج التدريب المختلفة، إلى رفع قدرات العمال المصريين عبر تعليمهم وتدريبهم، بحيث يتمكن الخريج من أحد الدبلومات الفنية في مصر من العمل في ألمانيا واليابان، وبحيث تؤهله قدراته لذلك.

التغيير الوزاري الجديد وخطط الدولة للنهوض بالتعليم الفني

أعرب الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والذي تم تعيينه خلفا للدكتور أحمد الجيوشي، أنه يرغب في تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، وذلك في أول حوار صحفي تم إجرائه معه بعد توليه للمنصب، وأكد “مجاهد” أن تطوير التعليم الفني أحد أولويات رئيس الجمهورية، وأن التأهيل الجيد لطالب التعليم الفني سوف يجعله يجد فرصة عمل جيدة، حتى قبل طالب التعليم العام، كما أن طالب التعليم الفني أصبحت لديه فرص الالتحاق ببعض الكليات، وسوف تنشئ الدولة المزيد.

يمكنكم أيضا

وللمزيد من المعلومات حول مستقبل طالب التعليم الفني يمكنكم مطالعة المقالات التالية:

← إقرأ أيضاً: