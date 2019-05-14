المدارس اليابانية المصرية 2019 : الآن تعرف على موعد التقديم للطلاب .. شروط وأماكن المدارس اليابانية...

المدارس اليابانية المصرية 2019 موعد التقديم والشروط الخاصة بالالتحاق بالمدارس اليابانية في مصر والذي يرتفع بحث أولياء الأمور عنه، وذلك ممن لديهم أطفال يودون أن يلحقوهم برياض الأطفال في المدارس اليابانية للاستفادة من هذه التجربة التعليمية المذهلة، نعرض عليكم التقديم بالمدارس اليابانية في مصر، كما نعرض كيفية التقديم في الصفوف الأولى، التمهيدية في تلك التجربة التعليمية الواعدة، كما نشير لأماكن المدارس المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وطريقة التقديم، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم المصرية في وقت سابق. وقد بدأت التجربة التعليمية المسماة بالمدارس اليابانية بعدما تفقد الرئيس السيسي المدارس باليابان، برفقة وزير التعليم، ومحاولة تطبيق تلك المنظومة الناجحة بمدارسنا بهدف الارتفاع بالعملية التعليمية والارتفاع بمستوى الطالب المصري، وكان من المقرر لها أن تبدأ هذا العام، إلا أن نقص في بعض الدراسات جعل من الأفضل تأجيلها لحين استكمال الدراسات لتكون الاستفادة من التجربة اليابانية على الوجه الأمثل. المدارس اليابانية المصرية 2019 موعد وشروط التقديم

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شروط قبول الطلاب الجدد وذلك في عدد 40 مدرسة على مستوى الجمهورية بمعظم المحافظات المصرية، وشروط الالتحاق بالمدارس اليابانية هذا العام كالتالي: أن يكون الطفل مصري الجنسية.

السن ضمن الشريحة العمرية المقررة لكل مرحلة تعليمية.

قبول الأطفال في رياض الأطفال “KG1″حسب الأكبر عمراً في أول أكتوبر من سن 4 سنوات، ولا يزيد عن 5 سنوات.

قبول الأطفال في رياض الأطفال “KG2” حسب الأكبر سنا من سن 5 سنوات وأقل من 6 سنوات.

قبول الأطفال الصف الأول الابتدائي حسب الأكبر عمراً أول أكتوبر من سن 6 سنوات وأقل من 7 سنوات.

قبول الأطفال الصف الثاني الابتدائي، حسب الأكبر عمرا أول أكتوبر من سن 7 سنوات وأقل من 8 سنوات. Advertisements

مصروفات المدارس اليابانية وتفاصيلها

يتم دفع 2000 جنيه مقابل أنشطة.

يتم دفع 4000 جنيه قسط أول من المصروفات .

الزي المدرسي قيمته 970 جنيها ويشمل الزي المدرسي “عدد واحد بولو شيرت صيفي ، و عدد واحد بولو شيرت شتوي ، وعدد واحد جاكيت شتوي ، وواحد بنطلون أسود أو جيب، وعدد واحد ترينج رياضي قطعتين “.

يتم دفع رسم 200 جنيه مقابل تحميل تطبيق مخصص للتواصل على المحمول، ويتم دفعه مرة واحدة عند الالتحاق بالمدرسة .

إجمالي المصروفات المطلوب تسديدها 7170 جنيها مصري.

يتم تسديدها على حساب المدارس المصرية اليابانية من خلال البنك الأهلي المصري خلال 5 أيام عمل من تاريخ وصول الرسالة لأولياء الأمور .

جملة المصروفات الدراسية في العام 11 ألفا و170 جنيها مقسمة على قسطين

التقديم بالمدارس اليابانية في مصر

يبدأ التقديم بالمدارس اليابانية في عام 2018-2019 الدراسي الجديد، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات المدارس المصرية، الابتدائي والإعدادي والثانوي، ويتم ذلك في شهر يوليه المقبل، ولم يتحدد الموعد المحدد بعد، ويتم الإعلان عنه على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، وذلك يتم إلكترونيا على موقع التقديم للمدارس اليابانية.

أما عن كيفية التقديم بالمدارس اليابانية، فقد صدر مصدر بالوزارة أن اختيار الطلاب سيكون إلكترونيًا، وذلك من خلال إجابة الطفل على بعض الأسئلة التي تؤهله للالتحاق بهذه المدارس، والتي تتناسب مع عمره، كما تقرر أن يتم عقد لقاءات عن طريق لجان تجلس مع الأطفال المتقدمين إلى المدارس اليابانية، وأشار المصدر إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة الشروط والتفاصيل في موعدها المحدد.

المدارس اليابانية في مصر والشروط والضوابط الخاصة بالتقديم

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن اختيار الطلاب سيكون وفقًا معايير محددة، وشروط وضوابط وضعتها اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها خلال الشهور الماضية، ومن أهمو أبرز هذه الشروط سيكون كالتالي

عمر الطالب في بداية أكتوبر 2018

المربع السكنى يجب أن يكون في نطاق المدرسة

درجات الطفل في الاختبار وذلك بعد توافر الشرطين السابقين

أماكن المدارس اليابانية بمصر

مسلسل المحافظة المركز / القسم المرحلة التعليمية عدد الفصول 1 أسوان مركز أسوان أساسي 22 2 أسوان مركز أدفو أساسي 11 3 أسوط مدينة أسيوط الجديدة أساس 22 4 الإسكندرية قسم المنتزه أساسي 22 5 الإسكندرية مدينة برج العرب أساسي 22 6 الإسكندرية مدينة برج العرب من الحضانة للثانوي 14 7 الإسماعيلية قسم القنطرة شرق من الحضانة للثانوي 28 8 الإسماعيلية قسم ثان الإسماعيلية أساسي 22 9 البحر الأحمر قسم ثان الغردقة أساسي 11 10 البحر الأحمر قسم ثان الغردقة أساسي 11 11 البحيرة قسم غرب المطرية أساسي 11 12 البحيرة مركز أبو المطامير أساسي 11 13 البحيرة حوش عيسى أساسي 11 14 الجيزة قسم أول 6 أكتوبر من الحضانة للثانوي 11 15 الجيزة قسم ثان 6 أكتوبر أساسي 11 16 الجيزة قسم الشيخ زايد أساسي 11 17 الدقهلية مركز بني عبيد أساسي 22 18 الدقهلية قسم جمصة أساسي 11 19 الدقهلية من الحضانة للثانوي 14 20 الدقهلية قسم ميت غمر من الحضانة للثانوي 28 21 السويس قسم فيصل أساسي 11 22 الشرقية كفر صقر أساسي 22 23 الشرقية قسم ثان العاشر من رمضان أساسي 22 24 الشرقية قسم ثان العاشر من رمضان أساسي 22 25 الغربية قسم ثان طنطا أساسي 22 26 الغربية المحلة الكبرى أساسي 11 27 الغربية سمنود أساسي 11 28 الفيوم مدينة الفيوم الجديدة أساسي 22 29 الفيوم مركز سنورس أساسي

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تحديد أعداد المعلمين المطلوبين في المدارس المصرية اليابانية يكون وفقا لإمكانيات واحتياجات كل مدرسة على حدة حيث تختلف من مدرسة لأخرى. التقديم بالمدارس اليابانية في مصر مع الشروط والضوابط الخاصة بالتقديم وأكدت وزارة التربية والتعليم أن اختيار الطلاب سيكون وفقًا معايير محددة، وشروط وضوابط وضعتها اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها خلال الشهور الماضية، ومن أهمو أبرز هذه الشروط سيكون كالتالي عمر الطالب في بداية أكتوبر 2018

المربع السكنى يجب أن يكون في نطاق المدرسة

درجات الطفل في الاختبار وذلك بعد توافر الشرطين السابقين التقديم بالمدارس اليابانية في مصر وقواعد وشروط القبول والنقل المدارس اليابانية المصرية ومن الجدير بالذكر أنه في المدارس اليابانية المصرية يشترط على ولي الأمر أن يحضر إلى المدرسة 20 ساعة على الأقل سنوياً، وسيكون مطالب أيضا بالقيام بعدد من الأعمال التطوعية حتى قبل قبول نجله بالمدرسة، فهو مطالب بالإقرار بالموافقة على ذلك. أقرأ أيضا وتعرف على: المدارس اليابانية موعد وشروط التقديم 2019 : ejs4students moe gov eg أماكن المدارس اليابانية بكافة المحافظات ومن الجدير بالذكر ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد أعلنت أنها حددت مصروفات المدارس اليابانية بمصر، فقد صرح الوزير الدكتور طارق شوقي، أن مصروفات المدارس المصرية اليابانية بمصر شاملة الأنشطة، ستكون بمبلغ عشرة آلاف جنيه للتلميذ خلال العام الدراسي الكامل، أما عن المنهاج الدراسية التي سيتم العمل بها، فهي المناهج المصرية،بالإضافة للأنشطة، وأن الدراسة ستكون باللغة العربية.

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