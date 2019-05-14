المدارس اليابانية في مصر 2019 : شروط وميعاد التقديم ejs4students moe gov eg .. تعرف على أماكن...

المدارس اليابانية في مصر ، وكيفية التقديم في المدارس اليابانية وكذلك أماكن المدارس اليابانية في مصر، فكل ما سبق هي تساؤلات الكثيرين من أولياء أمور الطلاب الذين يرغبون في ألحاق أبنائهم بهذه النوعية الجديدة من المدارس، وبخصوص التقديم في المدارس اليابانية في مصر فقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد خيري: ” إن الوزارة حددت موعد التقديم من أول مايو حتى 15 مايو 2019، بعد موعد فتح باب تقديم الطلاب للمدارس المصرية اليابانية”، كما صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم: إنه تم فتح باب التقديم للطلاب الجدد بمرحلة رياض الأطفال، وكذلك الصف الأول الابتدائي بالمدارس اليابانية إلكترونيا،.

أما عن كيفية التقديم بالمدارس اليابانية، فقد صدر مصدر بالوزارة أن اختيار الطلاب سيكون إلكترونيًا، وذلك من خلال إجابة الطفل على بعض الأسئلة التي تؤهله للالتحاق بهذه المدارس، والتي تتناسب مع عمره، كما تقرر أن يتم عقد لقاءات عن طريق لجان تجلس مع الأطفال المتقدمين إلى المدارس اليابانية، وأشار المصدر إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة الشروط والتفاصيل في موعدها المحدد.

المدارس اليابانية في مصر 2019 موعد وشروط التقديم



كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شروط قبول الطلاب الجدد وذلك في عدد 40 مدرسة على مستوى الجمهورية بمعظم المحافظات المصرية، وشروط الالتحاق بالمدارس اليابانية هذا العام كالتالي:

أن يكون الطفل مصري الجنسية.

السن ضمن الشريحة العمرية المقررة لكل مرحلة تعليمية.

قبول الأطفال في رياض الأطفال “KG1″حسب الأكبر عمراً في أول أكتوبر من سن 4 سنوات، ولا يزيد عن 5 سنوات.

قبول الأطفال في رياض الأطفال “KG2” حسب الأكبر سنا من سن 5 سنوات وأقل من 6 سنوات.

قبول الأطفال الصف الأول الابتدائي حسب الأكبر عمراً أول أكتوبر من سن 6 سنوات وأقل من 7 سنوات.

قبول الأطفال الصف الثاني الابتدائي، حسب الأكبر عمرا أول أكتوبر من سن 7 سنوات وأقل من 8 سنوات.

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مصروفات المدارس اليابانية وتفاصيلها

يتم دفع 2000 جنيه مقابل أنشطة.

يتم دفع 4000 جنيه قسط أول من المصروفات .

الزي المدرسي قيمته 970 جنيها ويشمل الزي المدرسي “عدد واحد بولو شيرت صيفي ، و عدد واحد بولو شيرت شتوي ، وعدد واحد جاكيت شتوي ، وواحد بنطلون أسود أو جيب، وعدد واحد ترينج رياضي قطعتين “.

يتم دفع رسم 200 جنيه مقابل تحميل تطبيق مخصص للتواصل على المحمول، ويتم دفعه مرة واحدة عند الالتحاق بالمدرسة .

إجمالي المصروفات المطلوب تسديدها 7170 جنيها مصري.

يتم تسديدها على حساب المدارس المصرية اليابانية من خلال البنك الأهلي المصري خلال 5 أيام عمل من تاريخ وصول الرسالة لأولياء الأمور .

جملة المصروفات الدراسية في العام 11 ألفا و170 جنيها مقسمة على قسطين

نتيجة تنسيق المدارس اليابانية في مصر والشروط والضوابط الخاصة بالتقديم

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن اختيار الطلاب سيكون وفقًا معايير محددة، وشروط وضوابط وضعتها اللجنة الخاصة التى تم تشكيلها خلال الشهور الماضية، ومن أهمو أبرز هذه الشروط سيكون كالتالي

عمر الطالب في بداية أكتوبر 2019

المربع السكنى يجب أن يكون في نطاق المدرسة

درجات الطفل في الاختبار وذلك بعد توافر الشرطين السابقين

أماكن المدارس اليابانية بمصر

مسلسل المحافظة المركز / القسم المرحلة التعليمية عدد الفصول 1 أسوان مركز أسوان أساسي 22 2 أسوان مركز أدفو أساسي 11 3 أسوط مدينة أسيوط الجديدة أساس 22 4 الإسكندرية قسم المنتزه أساسي 22 5 الإسكندرية مدينة برج العرب أساسي 22 6 الإسكندرية مدينة برج العرب من الحضانة للثانوي 14 7 الإسماعيلية قسم القنطرة شرق من الحضانة للثانوي 28 8 الإسماعيلية قسم ثان الإسماعيلية أساسي 22 9 البحر الأحمر قسم ثان الغردقة أساسي 11 10 البحر الأحمر قسم ثان الغردقة أساسي 11 11 البحيرة قسم غرب المطرية أساسي 11 12 البحيرة مركز أبو المطامير أساسي 11 13 البحيرة حوش عيسى أساسي 11 14 الجيزة قسم أول 6 أكتوبر من الحضانة للثانوي 11 15 الجيزة قسم ثان 6 أكتوبر أساسي 11 16 الجيزة قسم الشيخ زايد أساسي 11 17 الدقهلية مركز بني عبيد أساسي 22 18 الدقهلية قسم جمصة أساسي 11 19 الدقهلية من الحضانة للثانوي 14 20 الدقهلية قسم ميت غمر من الحضانة للثانوي 28 21 السويس قسم فيصل أساسي 11 22 الشرقية كفر صقر أساسي 22 23 الشرقية قسم ثان العاشر من رمضان أساسي 22 24 الشرقية قسم ثان العاشر من رمضان أساسي 22 25 الغربية قسم ثان طنطا أساسي 22 26 الغربية المحلة الكبرى أساسي 11 27 الغربية سمنود أساسي 11 28 الفيوم مدينة الفيوم الجديدة أساسي 22 29 الفيوم مركز سنورس أساسي

مصروفات المدارس اليابانية بمصر المدارس اليابانية في مصر وقواعد وشروط التحويل المدارس اليابانية في مصر وقواعد وشروط القبول والنقل في حال وجود سؤال أو استفسار لدى أبناؤنا الطلاب والطالبات يرجى ترك تعليق على هذا التقرير بالسؤال أو الاستفسار وسنجيب على جميع التعليقات تباعاً، مع خالص الأماني لكم بالتوفيق والنجاح. أقرأ أيضا وتعرف على: المدارس اليابانية موعد وشروط التقديم 2019 : ejs4students moe gov eg أماكن المدارس اليابانية بكافة المحافظات نتابع معكم جميع أخبار المدارس اليابانية والتقديم بها، كما قمنا بشرح شروط الالتحاق بالمدارس والمعايير والقواعد الواجب تطبيقها للدخول في المدارس اليابانية والقبول بها. قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تحديد أعداد المعلمين المطلوبين في المدارس المصرية اليابانية يكون وفقا لإمكانيات واحتياجات كل مدرسة على حدة حيث تختلف من مدرسة لأخرى.

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