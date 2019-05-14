نتيجة الشهادة الابتدائية الإعدادية الأزهرية التيرم الثاني 2019 الخط الساخن للنتائج بوابة الأزهر...

نتيجة الشهادة الابتدائية الإعدادية الأزهرية التيرم الثاني 2019 والصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري الفصل الدراسي الثاني 2019 العام الدراسي الحالي 2018-2019، وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وسنوات النقل للمرحلة الابتدائية التي يتم نشرها من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، موقع الأزهر التعليمي، ولهذا يرتفع بحث الطلاب وأولياء الأمور عليه عن نتيجة جميع المراحل الدراسية الأزهرية.

وقد تم الإعلان على البوابة الإلكترونية للأزهر، موقع الأزهر التعليمي، عن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج كل من المرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة الإعدادية الأزهرية، وذلك خلال أيام قليلة، حيث يتم نشر النتائج.

نتيجة الشهادة الابتدائية الإعدادية الأزهرية التيرم الثاني

لدخول موقع الأزهر التعليمي اضغط هنا Advertisements

نتيجة الإعدادية الأزهرية والابتدائية الأزهرية التيرم الثاني 2019

طريقة الاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني

قم بالدخول على موقع الأزهر الشريف الإلكتروني للنتائج قم بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب اضغط كلمة بحث وستظهر لك النتيجة. يمكن الحصول علي النتيجة بالاتصال بالخط الساخن 19493 نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2018-2019

وفي حال كان لديكم أي سؤال أو استفسار يمكنكم ترك تعليق بما تودون الاستعلام عنه، ونحن عبر موقعنا سنجيب على جميع الأسئلة والاستفسارات تباعاً مع كل الأمنيات لكم بالتفوق والنجاح، ونحن سنتابع معكم كل جديد من خلال هذا التقرير، لذلك داوم عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة على زيارة هذا التقرير.

أقرأ أيضا وتعرف على:

موقع الأزهر التعليمي نتائج نهاية العام 2019 : azhar eg splash نتيجة الإعدادية الأزهرية موقع الأزهر الشريف .. بوابة الأزهر التعليمية للنتائج

قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”

← إقرأ أيضاً: