نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 l رقم الخط الساخن لنتيجة الصف السادس الابتدائي...

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2018-2019، وذلك للصف الثالث .. الرابع .. الخامس .. السادس الأزهري وكذلك نتيجة المرحلة الإعدادية الأزهرية والتي ينتظرها العديد من الطلاب خلال هذا الأسبوع، وذلك كما أعلن موقع الأزهر التعليمي، عن اقتراب موعد ظهور نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019، وأيضا الشهادة الابتدائية، وذلك فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، مما جعل البحث عنها مرتفعا على المواقع الإلكترونية

حيث انتهت أعمال التصحيح للمواد التي أنهى الطلاب الامتحانات بها في الكنترولات الخاصة بالمعاهد الأزهرية، وتعلن النتيجة فور الانتهاء من الامتحانات واعتمادها، ومنذ ذلك الحين ينتظر الطالب الأزهري الإعلان عن النتائج في أية وقت، ويقدم لكم موقعنا متابعة لآخر أخبار النتائج والإعلان عن موعد ظهورها.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

قام السيد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، السيد عباس شومان، بالإعلان عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية عن اقتراب موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية 2019، كما تم الإعلان على موقع الأزهر عن اقترابها، والتي يتوقع لها الظهور خلال الفترة القريبة القادمة وخلال أسبوع من نهاية الامتحانات.

طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

هناك طريقتين للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وتتلخص في التالي:

الطريقة الأولى للاستعلام عن النتيجة



ويمكن التعرف على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي موقع الأزهر الشريف لنتائج الامتحانات، وعند الدخول لموقع نتائج الأزهر هذا، يتم كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك ثم الضغط على كلمة بحث، ومن ثم سيقوم الموقع بعرض نتيجة الطالب وجميع الدرجات التي حصل عليها في المواد التي امتحنها.

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نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 والطريقة الثانية للاستعلام عن النتيجة

كما يمكن التعرف أيضا على نتيجة الشهادة الابتدائية وذلك من خلال تحميل التطبيق الخاص بذلك، وهو تطبيق خاص بقطاع المعاهد الأزهرية على الهاتف المحمول، والخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية، بوابة الأزهر الإلكترونية على المحمول، ويمّكن التطبيق الخاص بالبوابة الإلكترونية بالقطاع الأزهري التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية من خلال الهاتف المحمول، سوف تظهر لك قائمة النتائج ومن ثم الدخول إليها والتعرف من خلال رقم الجلوس.

قم بالدخول على موقع الأزهر الشريف الإلكتروني للنتائج قم بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب اضغط كلمة بحث وستظهر لك النتيجة. يمكن الحصول علي النتيجة بالإتصال بالخط الساخن 19493 نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2018-2019

نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول

لم يتم تلقي أعداد من الشكاوى من الطلاب أو السادة أولياء الأمور عن صعوبة الامتحانات أو انتشار الغش، كما في سنوات سابقة.تم الانتهاء من أعمال رصد وتجميع الدرجات، ومراجعة الدرجات لضمان دقتها، وعمل قوائم بالنتائج يتعرف الطالب عليها برقم الجلوس، وينتظر اعتماد تلك القوائم من شيخ الأزهر أو السيد شومان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في كل محافظة، ويتم إرسال تلك القوائم فيما بعد، مباشرة، إلى المدارس.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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