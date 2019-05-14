تراند اليوم : إلقاء القبض على منتحل صفة خالد يوسف

ألقت أجهزة الأمن القبض على وكيل فنانين انتحل صفة المخرج السينمائي خالد يوسف، وأنشأ حساباً عبر “الفايسبوك” لاصطياد عدد كبير من الفتيات الراغبات في التمثيل. وقد أحيل المتهم إلى النيابة، وقرر رئيس نيابة العجوزة، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، واستدعاء خالد يوسف لسماع أقواله غداً. وكشفت التحريات أن المتهم يدعى أمير كمال فخري، وشهرته أمير العربي (38 سنة)، وكيل فنانين، مقيم في منطقة النزهة، وتم ضبطه وعثر بحوزته على Hard disk عليه العديد من المشاهد التي صورها للفتيات.