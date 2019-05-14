تراند اليوم : بالفيديو خالد يوسف: أنا دائما فريسة للنساء يحببن التهامهن ولم أكن ذئبا!

قال المخرج خالد يوسف إنه كان دائما فريسة للنساء، يحببن التهامهن ولم يكن يوما ذئبا تجاه النساء، مؤكدا أنه لم يخن في حياته ولكنه تعرض للخيانة كثيرا.

وأضاف خلال حديثه المسجل بحلقة برنامج “الخزنة” على قناة “دبي” أن أفلام السبكي لها قاعدة جماهيرية تلبي شريحة ما من المجتمع ويجب احترامها وعدم تحقيرها.

وتابع يوسف أن أول أجر تقاضاه كمساعد مخرج كان مبلغ 3000 جنيه وأول عمل له كمخرج كان فيلم العاصفة وتقاضى عنه 150 ألف جنيه.

وعن الاحداث السياسية قال يوسف إن السبب الأساسي في الصراع المنتشر بين دول العالم هو عدم وجود حوار، مشيرا إلى أن نظام الإخوان كان خائنا للوطن وأن لجمال عبد الناصر صورة في قلبه.